К Дню Победы готовят грандиозный концерт

В Севастополе началась репетиция концерта «Путь к Победе» — это уникальный совместный проект двух регионов — Севастополя и Республики Крым, проводится впервые и посвящен 81-й годовщине Крымской наступательной операции и 80-летию Великой Победы.

Показы пройдут 8 апреля в Симферополе и 12 мая в Севастополе. В них задействованы порядка 400 артистов.

Творческие номера напомнят зрителями о событиях и подвигах Великой Отечественной войны начиная с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. В концерте участвуют заслуженный коллектив народного творчества России образцовый хореографический ансамбль «Атлантика», государственный ансамбль танца «Черное море», заслуженный коллектив народного творчества России народный ансамбль танца «Радость», образцовый хореографический ансамбль «Дива»,образцовый ансамбль народной песни «Калинка», народный вокальный коллектив «Ремикс» и другие.

Самый масштабный номер посвящен освобождению Севастополя, в нем задействованы сразу три севастопольских коллектива, рассказали в пресс-службе правительства города.