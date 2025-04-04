Итоги фестиваля «Севастополь космический» подведут в День космонавтики

В Севастополе в пятый раз проходит Межрегиональный фестиваль «Севастополь космический – 2025», организованный центром цифрового образования «IT-куб.Гагарин». В этом году фестиваль приурочили к 60-летию первого в истории выхода человека в открытый космос. Как известно, это был космонавт Алексей Леонов.

Победителей всех возрастов обещают пригласить на финал, который пройдет в День космонавтики 12 апреля с 10.00 до 20.00 по адресу ул. Руднева, 41.

Фестиваль включает очные и онлайн мероприятия, к которым могут присоединиться все желающие, в том числе в режиме цифрового хакатона «ПРО-Космос». Речь идет о командном соревновании, которое состоит в разработке креативной идеи на заданную тему.

Еще одно мероприятие фестиваля – конкурс художников «Космос в тренде», принять участие в котором предлагают молодежи в возрасте от 12 до 20 лет. Им будет предложено создать брендированную продукцию.

Участникам фестиваля также предлагают поучаствовать в семейном космическом квизе (викторине) и попробовать свои силы в онлайн-олимпиаде «Севастополь космический».