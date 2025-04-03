Стал первым на Всероссийских соревнованиях по шашкам

Учащийся Севастопольской Малой Академии Наук Николай Краснов показал лучший результат на Всероссийских соревнованиях по русским шашкам. Турнир состоялся в Подмосковье, там Н.Краснов занял 1 место среди мальчиков до 9 лет в быстрой и молниеносной программе.

На счету юного шашиста – два «золота» по стоклеточным шашкам на Первенстве России и первое место – среди мальчиков до 9 лет в быстрой и молниеносной игре.

По итогам спортивных соревнований Федерации шашек России, юный севастополец стал номинантом премии конкурса «Главный шашечный герой 2025 года» .

Н.Краснов также включен в состав сборной России для участия в первенстве Европы, которое состоится 20-29 апреля в турецком Кемере.

Мальчик занимается шашками в Малой академии наук с пяти лет, он уже не раз становился победителем различных турниров. Тренирует Н.Краснова тренер Федерации шашек Севастополя Г.Бакши и педагог Малой Академии наук В.Жолондковский.