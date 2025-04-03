Предлагают присвоить звание «Почетный гражданин города Севастополя» композитору Борису Миронову

Других предложений в этом году нет. До 30 апреля заксобрание должно решить, достоин ли 91-летний композитор, дирижер, основатель и первый руководитель молодежного эстрадно-симфонического оркестра Дворца пионеров Б.Миронов этого почетного звания.

Отметим, что согласно действующему положению, вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города» рассматривается один раз в три года. В прошлом году его присвоили адмиралам Игорю Касатонову и Александру Витко.