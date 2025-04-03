Осуществлять сделки с земельным участком без его межевания теперь невозможно

Если границы вашего земельного участка не установлены или не внесены в ЕГРН, вы не сможете совершать никаких земельных сделок с ним, включая куплю-продажу, дарение и наследование.

С 1 марта 2025 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предусмотрен ряд нововведений в сфере госрегистрации недвижимости. Теперь регистрационные действия в отношении земельного участка не смогут быть выполнены, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении его границ. Также нельзя поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства, расположенные на земельном участке без учтенных границ.

Таким образом, никакие сделки по купле-продаже, дарению, наследованию невозможны. Исключения — лишь установление сервитутов по отношению земельного участка, либо снятие с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, которые прекратили свое существование.

Установить границы земельного участка, в первую очередь, необходимо, чтобы избежать споров с соседями о смежных границах, установлении забора, размещении на участке построек.

— Чтобы этого избежать, необходимо корректно и правильно установить границу земельного участка. Речь идет о земельных участках, которые были предоставлены гражданам до 2014 года. Тогда они предоставлялись по схемам и имели в документе основания лишь площадь без четкого установления границ на местности. Поэтому граждане могли установить заборы приблизительно, с какой-то погрешностью. При точном определении границ конфигурация земельного участка и площадь может незначительно измениться, — объяснил начальник управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя Артем Фадеев.

По его словам, информацию о координатах границ можно внести в ЕГРН, лишь подготовив межевой план. Его готовят кадастровые инженеры. Чтобы выбрать кадастрового инженера, можно воспользоваться порталом Севреестра, где содержится их список и рейтинг.

Проверить наличие или отсутствие в ЕГРН сведений о границах земельного участка можно, открыв публичную кадастровую карту Росреестра, которая доступна всем желающим бесплатно, и по кадастровому номеру или адресу найти интересующий участок; получить выписку из ЕГРН в электронном или бумажном виде (с использованием Единого портала госуслуг или в МФЦ).