Обещала помочь за деньги, но помогать не собиралась

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, которая обманула доверчивых знакомых на сумму почти в 10 млн рублей.

Женщина обвиняется в совершении шести преступлений по статьям мошенничество в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, она под разными предлогами убеждала своих знакомых передать ей крупные суммы в качестве оплаты юридических или посреднических услуг, либо в долг, а фактически похищала эти деньги.

Давнему другу своей семьи она обещала помочь с перерасчетом пенсии и получении единовременной пенсионной выплаты в размере 186 млн рублей за то, что в 1977-1978 годах он ходил на торговом рыболовецком корабле СССР в качестве боцмана в Республику Иран и другие страны Ближнего Востока. Также она обещала оказать помощь в оплате коммунальных услуг в его квартире и присвоить «титулы» адресу, по которому он проживал. На протяжении нескольких лет якобы для решения этих вопросов она брала у него деньги.

У другого пожилого человека дама полгода занимала деньги, чтобы «проводить расследование попытки ограбления инкассаторов и оплачивать штрафстоянку, на которой располагается автомобиль инкассации».

Остальным потерпевшим обвиняемая обещала помочь оформить право собственности на квартиру, земельные участки, получить разрешение на строительство на территории объекта культурного наследия «Могильник Усть-Бельбекский (Бельбек-4)».

С февраля 2019 по февраль 2024 года она похитила у шестерых севастопольцев свыше 9,8 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением заправлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба Прокуратуры города.