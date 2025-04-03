Март был теплым и засушливым

Средняя температура воздуха в Крыму в марте 2025 года была на 3,40 градуса выше нормы и составила 8.30° С.

Крымское управление по метеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало данные о гидрометеорологической обстановке в бассейнах рек полуострова. Март на территории Крыма был теплым и очень засушливым. Преобладали воздушные массы умеренных широт и воздушные массы с акватории Средиземного моря.

В бассейнах рек выпавшие незначительные осадки распределялись неравномерно. Их количество составило 2,8-16,3 мм и было: в бассейнах рек ЮБК в пределах 8-23% нормы; в бассейнах рек северного предгорья Альма, Кача, Бельбек, Черная, Салгир, Биюк-Карасу – в пределах 7-35% нормы. В Крымских горах наблюдался значительный недобор осадков: в районе метеостанции «Ай-Петри» выпало 8,5 мм (11% нормы), а Ангарского перевала — 11,5 мм (13% нормы).

Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу апреля 2025 года составил 111,79 млн куб.м, что на 3,20 млн куб.м меньше, чем месяц назад и на 92,11 млн куб.м меньше, чем к началу апреля прошлого года.

На 1 апреля в Чернореченском водохранилище воды было меньше половины — 42% от полного объема — 26,95 млн куб.м.