Иностранными мигрантами займется отдельная служба МВД

В целях совершенствования государственного управления в сфере миграции Президентом России подписан Указ об образовании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России.

«В штат МВД России вводится новая должность — первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации — начальник службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России. Эти решения позволят с большей результативностью решать связанные с миграционными процессами вопросы, а также существенно увеличить динамику этой работы, значительно улучшить координацию между ведомствами», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Основной задачей нового подразделения является упорядочивание миграционных процессов, реализация мер, направленных на соблюдение мигрантами российского законодательства.

Правительство РФ в трехмесячный срок должно уточнить предельную штатную численность и обеспечить финансирование расходов новой службы.