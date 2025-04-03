Будем выбирать депутатов Ленинского и Гагаринского муниципалитетов

Осенью в Севастополе предстоят очередные выборы депутатов. На этот раз в советы Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Поэтому в «Единой России» объявили предварительное голосование по отбору своих кандидатов.

Документы от желающих участвовать в партийном праймериз принимают до 24 апреля. Уже подано 19: 14 человек хотят стать гагаринскими депутатами, пять — ленинскими.

В каждый из советов в сентябре предстоит избрать по 15 депутатов.