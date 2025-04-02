Взяли «серебро» на Международном салоне изобретений «Архимед»

Севастопольские школьники Михаил Алексеев, Наталья Левина и Святослава Мороз стали серебряными призерами 28-го Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед». Салон проходил с 18 по 20 марта в московском выставочном зале Бизнес-центра Амбер-Плаза.

«Архимед» собрал изобретателей и производителей инновационной продукции из 26 государств и 35 регионов РФ.

Наши призеры

Учащийся 11 класса лицея-предуниверсария СевГУ Михаил Алексеев занимается в творческом объединении «Протех. Мастерская физики». На Салоне он представил свою работу «Перехват звонков из мошеннических колл-центров как метод противодействия телефонному мошенничеству».

Молодой человек предложил свою концепцию защиты от мошенничества путем создания сервиса по перехвату вызовов мошенников. Идея состоит в создании «подставного» колл-центра, который бы перехватывал вызовы мошенников и максимально долго удерживают их на линии, препятствуя тем самым делать мошенников другие звонки. Научные руководитель юного изобретателя – Наталья Рогова и Николай Полупанов.

Студентка 2 курса Морского колледжа Наталья Левина получила серебряную награду за работу «Способ оценки экологического состояния бухт Севастополя с использованием морфофизических и биохимических показателей морского ерша Scorpftna Porcus Linnaeus, 1758».

Целью работы является оценка влияния нефтяного загрязнения на средиземноморскую мидию Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 с использованием биохимических показателей.

Ученица 10 класса гимназии №5 и творческого объединения «Экотоксикология» МАН Станислава Мороз также удостоена серебряной награды за работу «Способ оценки влияния нефтяного загрязнения на средиземноморскую мидию Mytilus Galloprovincialis Lamarck,1819».

Научный руководитель Е.Левиной и С.Мороз – педагог Малой академии наук, заместитель директора по науке ФИЦ ИнБЮМ Екатерина Скуратовская.