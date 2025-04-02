Взял «золото» на научном конкурсе в Пекине

Учащийся МАН и лицея-предуниверсария Севастопольского государственного университета Дмитрий Наконечный стал обладателем золотой медали Международного научного конкурса BYSCC 2025 (Beijing Youth Science Creation Competition) в Пекине.

Столь высоко была оценена его работа в секции «Программирование» по распознаванию образов с помощью искусственного интеллекта, иначе говоря, по распознаванию жестов аквалангиста и выполнению его команд.

Полностью работа называется так: «Разработка алгоритмов распознавания жестов для беспилотных аппаратов».

Как рассказал «Севастопольской газете» директор Малой академии наук в Севастополе Сергей Пасеин, Д.Наконечный разработал программное обеспечения для подводного робота-помощника. Юный ученый в своей работе применил алгоритмы искусственного интеллекта и распознавание объектов без использования сторонних данных. Использование такого программного обеспечения возможно в подводных дронах различной конструкции.

Защита проходила в Академии наук КНР, где Д.Наконечный выступил в составе сборной команды РФ. Для вхождения в команду молодой человек прошел серьезный отбор, который в том числе включал перевод научной работы на английский язык и написание плаката на английском.

Готовили юношу к выступлению на международном конкурсе научный руководитель Максим Димин и консультант Елена Ляшко.

Командный успех

В состав российской команды вошли победители конкурса научных работ «Ученые будущего», который проводится в рамках всероссийского фестиваля «Наука 0+».

— Успех наших ребят на международной арене – результат системной работы по поддержке школьников, реализуемой в том числе в рамках национального проекта «Молодежь и дети... Мы создаем все необходимые условия, чтобы юные исследователи могли в полной мере раскрыть свой потенциал, разрабатывать прорывные решения и в будущем внести вклад в обеспечение технологического лидерства страны, — прокомментировал итоги выступления российской команды заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, отметив в том числе успех севастопольца Д.Наконечного и других участников.

Так, москвичка Мария Береснева победила в секции «Биология и науки о жизни». Девушка представила данные о размерах и количестве морских стрелок вида Parasagitta elegans в Кандалакшском заливе Белого моря. Исследование планируется продолжить для получения полной картины жизненного цикла этих организмов.

Андрей Маслов из Иванова стал призером в секции «Математика». Он разработал метод создания двухсторонних узоров на кубике Рубика с зеркально инвертированным изображением на обратно стороне. Это поможет в проведении математических исследований теории групп.

Михаил Елисеев из Москвы добился успеха в секции «Химия» за разработку магнитной жидкости с вращающимися нанопластинами. Вращение частиц под воздействием магнитного поля влияет на проводимость жидкости.

Диана Имаева из Раменского также стала призером в секции «Физика и астрономия». Ее исследование предполагает инновационный способ генерации горячей и холодной воды с помощью водорода.