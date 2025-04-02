В склон на ул.Героев Севастополя забьют 267 анкерных свай

Специалисты дорожной службы ведут укрепление склона в районе ул.Героев Севастополя. На сегодня уже установлено 95 анкерных свай из 267. Они необходимы для удержания склона и защиты от обрушений на этом скально-обвальном участке.

На объекте работают 12 человек и две единицы техники.

«Перед этим мы сделали геодезическую разбивку скалы. Вы можете увидеть на скале металлические флажки — это отметки для буровых мастеров, где будут установлены все анкерные сваи. Они будут углубляться на глубину от шести до 16 метров. После того, как анкерные сваи устанавливаются в так называемые «гнезда», мы делаем проливку цементной смесью», — рассказал журналистам об этапах работ директор подрядной организации «Высота» Алексей Кочнев.

После установки и испытания на прочность всех 267 анкерных свай специалисты натянут над склоном специальную геосетку. Также предусмотрено озеленение — в конце работ подрядчик выполнит работы по гидропосеву.

Департамент транспорта контролирует все этапы работ. На сегодняшний день они ведутся активными темпами.

«По контракту подрядчик должен завершить работы до конца года, однако, если мы будем идти такими же темпами, завершить работы возможно будет уже летом», — надеется первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Максимов.

В рамках устройства сооружений для защиты от обрушений на скально-обвальном участке предусмотрен и ремонт существующей подпорной стенки с обеспечением водоотвода.

В январе 2024 года над дорогой по ул.Героев Севастополя сошел грунт, поэтому участок решили укрепить.

Справка

Анкерные сваи — конструктивные элементы, применяемые для стабилизации и укрепления грунта. Это разновидность буроинъекционных свай малого диаметра (50-300 мм). В грунт забуривают трубчатые штанги, оснащенные буровой коронкой с одновременной инъекцией цементных растворов.

Монтаж анкерных свай занимает меньше времени по сравнению с классическим фундаментом и требует минимума оборудования.