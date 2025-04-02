Транспортные потоки пешеходов и самокатчиков разведут

Встречу передвигающихся на СИМ людей и пешеходов нужно исключить. Поэтому в Правила градостроительного проектирования улиц и дорог населенных пунктов внесены новые правила.

Документ введен в действие приказом Минстроя с 27 января 2025 года, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Движение лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ), поначалу никак не регулировалось, а число аварий с их участием на дорогах и в пешеходных зонах росло. Правительство России отреагировало на эти происшествия, поручив профильным ведомствам подготовить новые меры безопасности дорожного движения. В том числе на этапе проектирования инфраструктуры для СИМ.

При разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов теперь потребуется создание особых архитектурно-планировочных решений, в том числе в виде выделенных «велосипедных путей» (полос и дорожек), предназначенных не только для велосипедистов, но и для СИМ. К ним относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, способные развивать скорость до 40 и более километров в час.

Основная проблема, которую необходимо решить на уровне переустройства городской инфраструктуры, — это разделение маршрутов движения электросамокатов и аналогичных транспортных механизмов с пешеходными потоками. Причем безопасность движения СИМ должна быть обеспечена в проектных решениях как в плане, так и поперечном профиле улично-дорожной сети. И для этого нужно предусмотреть выделение отдельных полос, в том числе за счет ширины отдельных элементов поперечного профиля. Особенно часто от хаотичной езды по тротуарам и пешеходным переходам страдают дети, инвалиды, пожилые люди. Поэтому должны быть жесткие ограничения, а в отдельных случаях и полный запрет движения СИМ в местах массового скопления людей.

Эту задачу выполнил Минстрой России, утвердивший новую редакцию Правил градостроительного проектирования. Главное в новой редакции — это признание разнообразия организованных путей для передвижения СИМ и велосипедов под общим понятием «велокоммуникаций». Теперь в число пользователей специальных выделенных полос или участков уличного движения включены не только велосипедисты, но и «лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности».

Кроме того, более жесткими стали и «Общие требования к проектированию улично-дорожной сети населенных пунктов». В части решений по велосипедной инфраструктуре слово «рекомендуется» заменило слово «следует».

Добавлены или уточняются требования в части «зазора безопасности» — минимального расстояния между габаритами транспортных средств, включая СИМ, пешеходами и неподвижными объектами для обеспечения безопасности.