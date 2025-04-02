Тюльпаны к параду готовы

Парад тюльпанов «Салют Победы», приуроченный в 2025 году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартует в пятницу, 4 апреля, сообщается в телеграм-канале сада.

Сегодня в Никитском ботаническом саду уже цветет 100 сортов тюльпанов. Причем 70 из них в полном цветении. Всего же на параде будет представлено 158 сортов.

«Открытие парада состоится на этой неделе — тюльпаны готовы!» — говорится в телеграм-канале Никитского ботсада.

Приглашение на открытие парада получат лучшие волонтеры Крыма, участники СВО, кадеты и воспитанники военных училищ. Для них устроят концерт: прозвучат военные песни прошлых лет, и те, что рождаются сегодня.

В Никитском саду селекционеры разводят тюльпаны более 60 лет. Ежегодный парад тюльпанов стартует в разные даты в зависимости от времени цветения. Традиционно гости ботанического сада смогут выбрать самый красивый цветок выставки — генерала парада тюльпанов.