Продал чужие тибетские чаши

Пенсионерка забыла на улице пакет с поющими тибетскими чашами. Его заметил пенсионер, забрал и выручил за экзотические инструменты три тысячи рублей.

В отделение полиции по Ленинскому району Севастополя обратилась 72-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее украли музыкальные инструменты: четыре тибетские поющие чащи общей стоимостью 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 65-летний пенсионер. Мужчина признался, что заметил на улице оставленный без присмотра пакет и обнаружил внутри ценные музыкальные инструменты. Он сбыл их на одном из городских рынков случайному прохожему за три тысячи рублей, деньги потратил на личные нужды.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД России по Севостополю.