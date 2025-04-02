Открыли шахматную школу

Проект Российского военно-исторического общества (РВИО) распространился еще на Тамбов. Калининград и Ярославль, где в этот день также состоялись торжественные открытия аналогичных школ. Приветствие всем участникам проекта в режиме телемоста прозвучало от председателя РВИО Владимира Мединского. В самом же мероприятии приняли участие реконструкторы.

От РВИО исходила инициатива организации школ, реализаторами же идеи стали региональные отделения, во взаимодействии с местными шахматными федерациями.

В Севастополе школу открыли в небольшом помещении на первом этаже дома №9-А по ул.Маршала Блюхера, присвоив имя участника первой обороны города, русского офицера, генерал-майора, князя Сергея Урусова.

После небольшого косметического ремонта помещение сочли вполне пригодным для проведения занятий и соревнований, которые Федерация шахмат Севастополя предполагает организовывать каждые выходные. Об этом рассказал «Севастопольской газете» президент федерации международный гроссмейстер Александр Иванов. По его словам, вместимость обновленного помещения — 40-50 человек, что вполне приемлемо для проведения соревнований по быстрым шахматам. Он также сообщил, что занятия будут платными.

По его информации, школа будет действовать на правах общегородской. При том, что шахматный клуб на Большой Морской, 50, теперь является отделением шахмат и шашек спортшколы №5. У открытой теперь — иной статус: она создана на базе шахматного клуба им.Урусова, который базируется в экопарке «Лукоморье».

— Это очень хорошее начинание. Есть идея проведения всяких первенств между такими школами, — сказал А.Иванов.

Предполагается, что в шахматной школе, в основном, будут заниматься дети, но и взрослым любителям шахматам тут будут рады. Кстати, турниры будут смешанными.

Как рассказал председатель регионального отделения РВИО Николай Помогалов, помещение, отданное под шахматный клуб, принадлежит НКО «Клуб творческой интеллигенции Севастополя». Поэтому использовать его планируется не только шахматистами, а еще театралами, историками и т.д.

— Это помещение многофункциональное и будет ориентировано на жителей микрорайона, — сказал Н.Помогалов. По его словам, шахматы в школе будут преподавать профессионально, правда, педсостав пока не сформирован, так как не определен. Неясно пока и на кого будет возложено содержание помещения.

— Пока на меня лично, поскольку это некоммерческая организация, — сказал Н.Помогалов.

Он же пообещал, что расписание занятий, их стоимость и другая информация будут размещены на сайте городской Федерации шахмат в самое ближайшее время.