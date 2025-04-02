На ул.Новороссийской будут пилить ветки

В мае на улице Новороссийской Севавтодор проведет весеннюю обрезку зеленых насаждений для открытия видимости поворотов и дорожных знаков, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Для обеспечения безопасности и возможности подъезда рабочих к обочинам будет действовать временный запрет на остановку и стоянку транспорта. Работы проведут в три этапа:

— с 12 мая до 19 мая — от ул.Партизанская до ул.Демидова;

— с 19 мая до 26 мая — от ул.Демидова до ул.Адмирала Октябрьского;

— с 26 мая до 2 июня — от ул.Адмирала Октябрьского до ул.Шмидта.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию и не парковать транспорт на данных участках улицы.