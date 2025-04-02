Комфортная городская среда пока формируется в кабинетах

Ежегодно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru проводится общенародное голосование за объекты благоустройства. В этом году проект стартовал в начале года: с 15 января по 23 марта на госуслугах граждане могли предлагать территорию для благоустройства. Теперь до 7 апреля муниципальные администрации должны принять решение, какие из предложенных жителями территорий будут выставлены на голосование в этом году. Само голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня. Сделать выбор людям помогут волонтеры. Запуск волонтерской кампании и их обучение для участия в проекте стартовали в начале марта.

В предыдущие годы за реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» отвечал департамент городского хозяйства. В этом году,в пресс-службе департамента с ходу не смогли ответить на запрос «Севастопольской газеты», какие территории предложат для голосования и началась ли подготовка волонтеров.

Зато в муниципальных администрациях, где составляли списки, это знают. В Балаклавском муниципальном округе перечень из восьми общественных территорий подготовили и отправили в департамент городского хозяйства. В Ленинском муниципальном округе в список включили пять территорий: три из них переходящие с прошлых лет и две новые, отобранные на основании пожеланий местных жителей. По словам главы Ленинского МО Алексея Верещаки, для работы на местах всё готово, все ждут согласования документов в департаменте.

Напомним, что в Севастополе по результатам прошлогоднего голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» севастопольцы отобрали 10 общественных пространств, которые должны благоустроить в 2025-м году. Это зеленая зона в районе дома №212 на пр.Генерала Острякова; территория в районе остановки «Кинотеатр «Океан»; сквер Героев Советского Союза на ул.Героев Севастополя; сквер в районе дома №52 по ул.Крестовского; набережная в Андреевке; зелёная зона в районе дома №82 на улице Севастопольской в Верхнесадовом; территория на улице Авиаторов в Каче; территория в районе дома №23 на ул.Животноводов в Новобобровке; зеленая зона в районе дома №15 на улице Сахалина в Родном; территория сквера «Центральный» напротив дома №14 на ул.Яблочкова в Инкермане. Работы планируют начать в июне.