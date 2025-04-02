Человек начинается с книги

Книги для детей — это волшебный мир и лучший способ объяснить ребенку сложные вещи простым языком. Ежегодно 2 апреля весь мир отмечает Международный день детской книги. В этот день 220 лет назад родился великий датский сказочник Ганс Христиан Андерсен.

Детские книги начали печатать только во второй половине 18 века, а сегодня для детей по всему миру издается огромное количество литературы. Писатели и иллюстраторы придумывают новые способы, помогающие юным читателям познавать мир. Детская книга открывает для детей бесконечные просторы и дарит невероятные эмоции. Дети с радостью погружаются в миры сказок и приключений, сопереживают героям, органично воспринимают стихотворный ритм, радуются звуковой и словесной игре. Они открыты юмору и шуткам. Не сознавая условности созданного автором художественного мира, дети искренне верят в происходящее. При помощи художественного вымысла писатель уводит своего читателя в мир невозможного, он говорит о закономерностях человеческой жизни, о людях и их характерах.

В канун Международного дня детской книги «Севастопольская газета» встретилась с детскими писателями, которые рассказали о создании волшебных миров, своих требовательных читателях и творческих идеях.

Будьте, как дети!

Татьяна Корниенко родилась в Севастополе в 1962 году. По образованию она инженер-конструктор и психолог-педагог и автор 15 книг стихов и прозы для детей и подростков. Лауреат международных конкурсов прозы для подростков. Ее книги помогают ребятам постигать мир во всей его текучести и многообразии.

Сказочная повесть Т.Корниенко «Кикимора Светка Пипеткина» повествует о приключениях веселой кикиморы, которая учится в обычной человеческой школе. Художественно-документальная повесть «Расскажи мне, дедушка» посвящена отцу писательницы. Книга Espressivo — повесть о музыке, первой любви, утрате веры и победе над собой. Повесть «Херсонеситы» — захватывающая приключенческая повесть о древнегреческом юноше Дионисии и школьнике Евграфе. Дионисий наделен даром ясновидения, он передает хранимую им много веков тайну своему сверстнику, живущему в наши дни.

— Писать для детей непросто. Я знаю хороших писателей, которые очень хотят написать что-то для детей. Но все их попытки заканчиваются книгами о детях. В детских книгах всё, словно впервые,— поделилась Т.Корниенко.

Мы часто говорим, что в детстве и солнце ярче, и деревья выше, и сахар слаще. По мнению нашей собеседницы, если человек умеет сохранить в себе чистое восприятие жизни, то книга у такого человека обязательно получится, и не важно, о чем она, потому что такая книга будет наполнена детством, когда души открыты, чувства яркие, высказывания экстремальные и все еще впереди.

Взрослая книга в лучшем случае нервы пощекочет, может заставить задуматься о важном. А хорошая детская книга задает вектор, встраивается в базу, на которой формируется человек, считает Т.Корниенко.

На вопрос, не обидно ли быть детским писателем, автор ответила историей. Несколько лет назад по приглашению Российского фонда культуры она встречалась в Москве с читателями в библиотеке для слепых. Было сказано много слов, а после несколько десятков слепых детей встали в очередь, чтобы увидеть писателя: они касались руками ее лица, волос, тела и говорили вещи, которые больше нигде, никто и никогда ей не скажет.

— В тот день я перестала комплексовать по поводу того, что меня всегда представляют как детского писателя. Ведь многие взрослые считают писательство для детей делом не серьезным, — вспоминает Т.Корниенко.

Еще она переживает о влиянии на подрастающее поколение таких популярных в последнее время упрощенных просветительских форматов, как комиксы и аниме. Считает, что массовую культуру нашему обществу навязывают с дальним прицелом, и результаты неутешительные. Полноценный человек должен уметь сопереживать, испытывать адекватные эмоции радости и несчастья, уметь анализировать любую ситуацию.

— Но такие люди неудобны современному обществу. Сейчас модно упоминать о клиповом сознании. Вот только никто не торопится признать, что клиповое сознание — это отсутствие того самого сознания. Всё по верхам, быстренько, не вдаваясь в подробности. Я считаю, что настоящий детский писатель обязан помнить о своих возможностях влияния, поэтому его герои должны быть не просто интересными. Они должны стать образцом для подражания или не подражания, — уверена автор.

Сейчас Т.Корниенко работает учителем младших классов. С первого класса на уроках литературы они с детьми обсуждают, почему тот или иной персонаж поступил так, а не иначе. Именно почему, а не как. Благодаря этому малыши с огромным интересом смотрят и обсуждают такие непопулярные у современных детей фильмы, как «Алые паруса» А.Грина, «Белый пудель» А.Куприна, «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого.

— Несколько лет я занималась с детьми, желающими стать писателями. Кто-то из них радовал новыми или относительно новыми идеями, а кто-то «сочинял» исключительно про кошек-воительниц или их персонажи были высшими магами какой-то стихии. Дальше литературное творчество не шло. Сначала меня это огорчало, но потом я приняла формулу: пусть такая, но самостоятельная работа, — делится опытом писатель.

Крылья растут в детстве

Олег Фалько — детский поэт и музыкант. Он родился в 1979 году в Севастополе, в Москве получил высшее музыкальное образование по классу академической гитары. Лауреат различных международных поэтических конкурсов детских авторов. Печатался в журналах «Костер»,«Мурзилка», «Капитошкин дом», «Книжки, нотки и игрушки» (Москва), «Рюкзачок», «Рюкзачишка» (Минск), «Крымуша» (Симферополь). Автор пишет короткие стихи, наполненные смыслами, юмором, неожиданными образами.

О.Фалько начал писать стихи еще будучи студентом музыкального училища. Однажды он отнес в редакцию детского журнала несколько небольших стихов. А вскоре редактор пригласила его в офис и убедила серьезно заняться поэзией.

— Стихи мои тогда были очень просты и сейчас мне совсем не нравятся. Но она как опытный редактор увидела потенциал, — рассказал О.Фалько. Через год он поступил в музыкальный вуз и посвятил себя учебе и репетициям. Только через 16 лет детская поэзия снова вернулась в его жизнь.

— Я знаю, что у детского автора есть определенные задачи. В хороших стихотворениях должны быть двойное дно, перевертыш и смешной финал. Этому меня учили классики детской литературы: Михаил Давидович Яснов и Олег Семенович Бундур, в дружеской переписке с которым я нахожусь и сегодня, — отмечает поэт.

Как-то на одном из поэтических курсов разбирался стих одной писательницы. Идея стиха такова: Человек на работе лепит снеговика. У него есть несколько морковок, из одной он делает снеговику нос. Из нескольких ведер — выбирает одно и надевает снеговику на голову. Потом, когда работа завершена, уходит домой. А снеговик чувствует себя брошенным и одиноким без своего создателя. И решает слепить себе человека.

Кажется, хороший сюжет, но мастер, который ведет курс, предложил сделать двойное дно и заглянуть снеговику в душу. Его идея в следующем: у снеговика ничего нет, кроме морковки и ведра: без них он и не снеговик вовсе. Но он всё равно лепит человека и отдает ему всё, что у него есть — самого себя. Когда утром человек приходит на работу, то видит, что снеговика нет, а вместо него вылеплен человек, у которого ведро и морковка снеговика. И человек понимает, что, в отличие от него, снеговик пожертвовал собой, чтобы создать человека. Такое стихотворение уже не просто игровое. Оно учит отдавать часть себя тем, кого ты любишь.

О.Фалько считает: чтобы написать хорошее стихотворение или просто быть успешным, надо в душе оставаться ребенком. По его мнению, счастливое детство, наполненное любовью, дает крылья.

— У меня такое детство было. Оно — мой щит и мои крылья, — утверждает поэт. А темы для писателя, по его словам, парят в воздухе: они видны в поступках людей и слышны в их словах.

Отвечая на вопрос, какие герои нужны современным детям, поэт уверен, что, вырастая, дети не меняются. Мода и интересы человека цикличны, поэтому важна не тема, а качество ее подачи. А герои должны быть понятны и похожи на детей.

Поэт уверен, что любовь к чтению — родительская забота.

— Они должны заинтересовывать ребенка книгой. Как это сделать? Своим примером. Детская литература искрометна, забавна и глубокомысленна. Если родителям интересно читать, то и детям будет интересно слушать, — считает О.Фалько.

Читающий человек умен, трудолюбив и добросердечен: больше таких детей — лучше наше общество.

По его мнению, сверхзадача детской литературы — воспитать из ребенка хорошего человека, а всем ребятам, мечтающим стать писателями, мастер советует внимательно смотреть по сторонам, изучать друзей, жизнь и мир. «Посмотрев на корову, я понял, что у коровы с языка... льется МУ-МУ-Музыка! А, не доев манную кашу, подумал:

— НЕ ДОЕДЕНА ты, каша, НЕ ДОЕДЕНА!

Потому что ты такая НАДОЕДИНА!», — улыбается мастер.