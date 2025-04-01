Принимать в первые классы будут до 5 сентября

Стартовавшая 1 апреля кампания по приему в первые классы продлится до 5 сентября и пройдет в два этапа. Об этом рассказал директор департамента образования Севастополя Максим Кривонос.

Первый этап продлится до 5 июня. В это время подать заявления смогут родители детей, выбравшие школы по месту проживания и регистрации. Уточнить, какие адреса за какими школами закреплены, можно из приказа, опубликованного на сайте департамента, а также на сайтах школ.

Второй этап приема заявлений начнется 6 июня и продлится до 5 сентября. Тогда заявления смогут подать родители детей, которые не проживают на закрепленной за школами территории. При подаче заявлений не по месту регистрации, зачисление будет происходить по количеству имеющихся свободных мест.

— Мы мониторим каждый день ситуацию по количеству заявлений по школам, и родителям будем предлагать школы, в которых еще есть свободные места на территории, ближайшей к месту проживания ребенка, — сказал М.Кривонос.

Он перечислил категории льготников. В число последних попадают дети военнослужащих, сотрудников МВД, участников СВО, Они подают заявления в первый этап и зачисляются в первоочередном и внеочередном порядке.

Директор департамента уточнил, что в первый класс могут быть зачислены дети в возрасте от 6,5 лет до 8 лет.

Он также уточнил, что родители могут подать заявление тремя возможными способами: лично при обращении в школу, через портал Госуслуг и отправив документы заказным письмом через Почту Крыма.

В этом году ожидается прием первоклассников на уровне прошлого года, когда были приняты 6345 первоклассников.

— Количество классов каждый год меняется, в зависимости от количества заявлений, но предельное количество заявлений, которое мы получали за последние три года — 7250, — сказал М.Кривонос.

Изменения этого года касаются исключительно детей иностранных граждан. Им в этом году для поступления в школу необходимо будет сдать экзамен на знание русского языка.