Предлагают узнать историю Несвижа

О том, что город Несвиж находится в Белоруссии, что расположенный там музей-заповедник — достояние мировой культуры, а Несвижский замок был резиденцией князей Радзивиллов, расскажет стендовая фотовыставка, посвященная белорусской истории XVI‒XX веков. Экспозиция откроется 2 апреля в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» и продлится целый месяц.

Выставку приурочили к Дню единения народов Белоруссии и России, а ее организатором стал Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» и Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический». Стенды размещены вдоль аллеи у Византийской экспозиции.

На фотографиях — дворцово-парковый комплекс Радзивиллов — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, башни и бастионы Несвижского замка, образцы различных архитектурных стилей — от полного гармонии ренессанса до изящества барокко и монументальности классицизма.