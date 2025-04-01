Подставному учредителю и директору грозит до пяти лет лишения свободы

Перед судом предстанет мужчина, который за 30 тысяч рублей согласился быть фиктивным учредителем и руководителем двух строительных фирм.

В ходе предварительного следствия установлено, что с января по март 2023 года 64-летний крымчанин испытывал финансовые трудности и согласился на предложение двух малознакомых молодых людей за 30 тысяч рублей номинально выступить в качестве единоличного учредителя и директора двух севастопольских строительных фирм. Учредительство и директорство ООО «ЭКОИНВЕСТ» и ООО «АДАЛАРЫ» было переоформлено через нотариуса, сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Спустя время, получив уведомление о необходимости уплаты налоговых задолженностей по бизнесу, пенсионер пришел с повинной в налоговую, объявив, что никакого отношения к деятельности «своих» юридических лиц он не имеет, налоги платить не может, а обещавшие вознаграждение знакомые исчезли. Денег мужчина так и не получил.

Фиктивного директора-учредителя задержали и предъявили ему обвинения в представлении данных, повлекшем внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением направлены в суд, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.