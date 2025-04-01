Контракт на КОС «Южные» расторгнут

Информация о расторжении контракта накануне появилась в городских СМИ. 1 апреля ее подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Вижу в информационном пространстве много громких заголовков о том, что расторгнут контракт с подрядчиком строительства КОС «Южные». Действительно, из-за банкротства ООО «РСК», нами было принято решение о расторжении контракта при условии полного погашения ранее выплаченного аванса. Что и произошло», — написал губернатор в соцсетях.

Он объяснил, что подрядчик всегда получал деньги с казначейских счетов только после закрытия всех необходимых документов и предоставления доказательств выполненных работ. Поэтому все оставшиеся на строительство деньги также находятся на казначейских счетах, а значит под полным контролем.

«Теперь мы заключаем контракт с непосредственным исполнителем, официальным основным субгенподрядчиком по данному объекту — ООО «Трансстройиндустрия», — подытожил М.Развожаев, пообещав, что на срок завершения работ данная процедура никак не повлияет. Работы на КОС «Южные» продолжаются, степень готовности объекта соответствует плану-графику реализации мероприятий госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

Губернатор пообещал в ближайшее время наведаться на стройку.