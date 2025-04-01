Фонтаны планируют запустить к Дню Победы

Речь идет о фонтанах в парке Победы, в скверах «Героев СВО», «Студенческий», «Каменный цветок» и «Французский дворик», «Жемчужина» — рядом с Гагаринской администрацией, «Центральный» на Приморском бульваре, фонтане у ДДЮТ, «Пешеходном» — в парке 60-летия СССР, «Чайка» — в детском парке имени М.Байды, фонтанах на пл.Ушакова, ул.Большая Морская; в сквере в районе арки по ул.Генерала Мельника, «Орнамент» в сквере «Корабел», «Парковый» в балаклавском парке на ул.Новикова, «Пешеходный малый» в Каче.

Завершить пуско-наладочные работы и запустить фонтаны обещают к 9 мая, а консервацию на зиму — провести до конца октября.

Всего в Севастополе 30 фонтанов, 26 обслуживаются ГБУ «Парки и скверы», еще четыре закреплены за муниципальными администрациями.

В прошлом году фонтаны в центральной части города запустили к 1 мая, остальные — 6 мая. Год назад комплексное обслуживание фонтанов обошлось бюджету на пять миллионов рублей дешевле — 35,6 миллиона рублей.

В Ялте в этом году все фонтаны обещают запустить к 1 апреля. Год назад из-за жаркой весны сезон фонтанов в «городе счастья» стартовал уже в марте.