Еще часть двора Жилкомбината отремонтируют за 12 миллионов рублей

ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» заключило контракт на ремонт внутриквартальных дорог и придомовых территорий от ул.Большой Морской, 50 до ул.Адмирала Октябрьского, 3 и ул.Шмидта, 4.

За 11,9 млн рублей до конца года приведут в порядок придомовые территории с асфальтированными проездами, тротуарами, клумбами, лестницами и подпорными стенами. Подрядчик — севастопольское предприятие ООО «РемДорИнвест».

В прошлом году тот же подрядчик отремонтировал часть двора Жилкомбината — проезды вдоль домов по ул.Большая Морская, 48, 50, 52, а также ул.Адмирала Октябрьского, 3 и 5. Стоимость произведенных работ составила 14,7 млн рублей.