В «Лидере» расширили перечень товаров с минимальной наценкой

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя, торговая сеть «Лидер» дополнительно включила в перечень товаров с минимальной наценкой дополнительные товары.

В перечне теперь не менее одной товарной позиции по каждой категории: овсяная крупа, пшено, рыбные и мясные консервы, туалетное и хозяйственное мыло, стиральный порошок, зубная паста, шампунь, туалетная бумага, детское питание (сухие молочные смеси, мясное, овощное и фруктово-ягодное пюре).

Департамент провел мониторинг наличия данных товаров в магазинах сети. Нарушений условий меморандума не выявлено.

Напомним, что Меморандум о стабилизации цен действует в торговых сетях города: «Яблоко», «Фреш», «ПУД», «БУМ», «Уютстрой», «Лидер», «Дикий Мед», «7М Без цен», «5М Гурман», «4М».