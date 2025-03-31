В Крыму возбудили два дела о надругательстве над могилой военкора

Два уголовных дела возбуждены в Крыму о надругательстве над местом захоронения военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака, погибшего в зоне СВО при исполнении своих обязанностей, а также могил еще троих участников СВО.

В ночь на 31 марта в полицию Нижнегорского района поступило сообщение о возгорании на кладбище. Следственно-оперативная группа установила, что огнем повреждены могильные кресты и уничтожены венки на четырех захоронениях, в том числе военкора А.Федорчака.

«По данному факту отделом дознания ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, подозреваемых в совершении преступления», — цитирует ТАСС сообщение МВД Республики Крым.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, возбуждено еще одно уголовное дело. «По поручению исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгения Руднева возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения», — говорится в сообщении.

В прокуратуре республики добавили, что ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту надругательства над местами захоронений.

Ранее глава Нижнегорского района республики Антон Кравец сообщил, что в ночь на понедельник неизвестные подожгли могилу военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака, а также могилы еще троих участников СВО в Крыму.

А.Федорчак родился в Крыму, окончил факультет журналистики, после чего работал в Крымском информационном агентстве, а затем на телеканале «Крым-24». С 2022 года был корреспондентом телеканала «Звезда», позже — «Известий» в зоне спецоперации, где освещал события c передовой.

28-летний журналист погиб 24 марта под ударом ракеты «Хаймарс» в ЛНР. Вместе с ним смертельные ранения получили еще двое сотрудников СМИ. Похороны А.Федорчака прошли в родном поселке Нижнегорский на северо-востоке Крыма с воинскими почестями.