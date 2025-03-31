В Херсонесе показывают артефакты на букву «Э»

В зале Византийской экспозиции в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открыли капсульную выставку археологических находок, название которых начинается на букву «Э».

ВЫ экспозицию включили херсонесские кресты-энколпионы, эпитафии на греческом языке, сосуды с изображением бога любви Эрота и др..

Выставку можно посетить со вторника по воскресенье (с 9.00 до 18.00), в понедельник (с 09.00 до 13.00). Посетителей заповедника приглашают на выставку бесплатно.