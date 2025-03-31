Поисковый отряд «ЛизаАлерт» продолжает работать в Крыму

Формирование на территории Крыма добровольческого поисково-спасательного отряда (ДПСО)«ПоискКрым» вовсе не означает, что ДПСО «ЛизаАлерт» больше не работает в Крыму.

По словам куратора ДПСО «Лиза Алерт» Натальи Кропачевой, создание еще одного отряда лишь увеличит поисковые возможности и их результативность в регионе.

— «ЛизаАлерт» остается в Крыму, действует, существует. Сейчас идет набор добровольцев, — рассказала «Севастопольской газете» Н.Кропачева.

Она предпочла не касаться деталей отделения «ПоискКрым» от «ЛизаАлерт», объяснив, что во многих регионах действуют несколько отрядов по поиску пропавших людей. Как правило, они работают параллельно и при необходимости помогают друг другу.

— Если у нас получится на добропорядочном уровне наладить взаимоотношения, то проблемы вообще возникать не будут, а у потерявшихся людей вдвое возрастут шансы на получение своевременной помощи. Все будет зависеть о того, насколько успешно мы сможем наладить взаимодействие, — прокомментировала Н.Кропачева.

Ранее «Севастопольская газета» сообщала о создании в Крыму ДПСО «ПоискКрым». Его руководитель Иван Зуянов пояснил, что автономизация позволяет исключить заорганизованность, устранить излишние бюрократические препоны, повысить оперативность поиска.