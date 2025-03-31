Площадь 50-летия СССР перепланируют

Работы по планировке и межеванию территории связаны с созданием на базе кинотеатра «Россия» Филиала Национального центра «Россия».

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя утвердил задание для подготовки изменений в «Проект планировки и проект межевания пл.50-летия СССР с прилегающей территорией».

Как объяснили «Севастопольской газете» в департаменте архитектуры, в городе ведется работа по созданию филиала Национального центра «Россия», открытие которого запланировано в сентябре 2025 года на базе кинотеатра «Россия». В ходе анализа территории, необходимой для создания филиала, потребовалось использование дополнительных земель, относящихся к территории общего пользования и расположенных в непосредственной близости к территории кинотеатра «Россия».

И кинотеатр, и выставочный центр

По поручению Президента до конца 2025 года в пяти субъектах РФ откроются филиалы Национального центра «Россия». Регионы были отобраны по итогам защиты проектов, в которой участвовало 15 субъектов. Так, филиалы Национального центра появятся в Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе, Рязанской области, Приморском и Красноярском краях.

В Севастополе филиал откроется в здании действующего кинотеатра «Россия». Филиал станет визит-центром, где севастопольцы и гости города смогут получить информацию обо всех знаковых объектах и местах, сформировать программу для знакомства с городом. В здании разместят универмаг местной продукции, ресторан традиционной севастопольской кухни, уличную фотозону, пространства для выставки и проведения деловых, образовательных и культурных мероприятий, выставочную экспозицию о городе, иммерсивный кинотеатр и детскую игровую лабораторию. Центральное место выставочной экспозиции займет макет Севастополя будущего. При этом сам кинотеатр сохранит свою деятельность в рамках работы филиала наццентра «Россия».