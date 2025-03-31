В Севастополе усилиями регионального Российского военно – исторического общества и Федерации шахмат в городе Севастополе откроют шахматную школу имени С.С.Урусова. Проект поддержан исполнительной дирекцией Российского военно-исторического и лично председателем РВИО Владимиром Мединским.

В программе – приветствие В.Мединского, выступление исполнительного директора РВИО В.Мартынюка, который расскажет о ключевых этапах реализации проекта и перспективах расширения сети шахматных школ.

В программе также – мастер-класс для юных шахматистов российского гроссмейстера Валентины Гуниной, с трансляцией в регионы.

В сентябре 2024 года в Севастополе был открыт шахматный клуб Российского военно-исторического общества (РВИО). И клуб, и школа носят имя русского офицерa, генерал-майорa, участника Крымской войны, шахматистa, князя Сергея Урусова.

Гусарский офицер С.Урусов прибыл в осажденный Севастополь в 1854 году, здесь он проявил себя отважным офицером. С 1855 года командовал Полтавским пехотным полком. В редкие моменты затишья С.Урусов играл с офицерами по нескольку партий одновременно, не глядя на доску.

Адрес школы – улица Маршала Блюхера, 9-А (около гостиницы «Атлантика"), открытие состоится 1 апреля в 15-30.