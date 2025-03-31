Наказан за публикации 10-летней давности
Кировский районный суд Республики Крым признал виновным жителя с.Льговское за публикации интернете. Он будет арестован на 5 суток и заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Судом установлено, что 10 лет назад 26-летний житель Кировского района на своей персональной странице социальной сети «Вконтакте» разместил публикации с изображением экстремистской атрибутики, а также видеоролики, выраженные в неприличной форме и оскорбляющие Президента РФ. Вину мужчина признал и раскаялся. Он объяснил, что действительно размещал соответствующие материалы, но через несколько лет забыл, что у него на странице есть такие публикации.
Постановления в законную силу не вступили.