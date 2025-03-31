Мемориал в Аджимушкае нужно отреставрировать

О ненадлежащем содержании мемориального комплекса «Аджимушкайские каменоломни» сообщили и в прокуратуре Республике Крым, и в следкоме.

Глава СК России Александр Бастрыкин даже потребовал возбудить уголовное дело о ненадлежащем содержании памятника. Монумент посвящен подвигу советских солдат, оборонявших город во время Великой Отечественной войны. Несмотря на многочисленные обращения местных жителей, мер к проведению ремонта памятного объекта не принимается.

В прокуратуре Крыма уточнили, что на протяжении 10 лет разрушается колодец, входящий в состав комплекса. На нем отсутствуют фрагменты плиточного покрытия и штукатурного слоя. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании муниципального имущества.

Отремонтируют до 11 апреля

В январе 2025 года премьер Крыма Юрий Гоцанюк сообщал, что в рамках госпрограммы выделены средства на противоаварийные работы в мемориальном комплексе «Аджимушкай» в Керчи. А в Министерстве культуры региона рассказали, что 22,5 млн рублей на ремонтно-реставрационные работы мемориала заложены в проект бюджета на 2025 год.

Администрация Керчи в соцсетях сообщила, что работа по приведению в порядок памятников Великой Отечественной войны проводятся ежегодно. В этом году их также выполнят до 11 апреля — Дню освобождения города от фашистских захватчиков.

Ремонтные работы уже ведутся на памятнике, который в народе называют «Колодец жизни» в Аджимушкае. Прилегающая территория очищена от мусора, сам памятный знак зашпаклеван и побелен.