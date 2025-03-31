Какие законы вступают в силу в апреле 2025 года

Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка, в детских лагерях заработает единая программа воспитательной работы и другие законы этого месяца — в материале пресс-службы Государственной Думы.

1 апреля

В школы не зачислят детей мигрантов, не знающих русского языка

Прежде чем зачислить детей мигрантов в школы, в обязательном порядке будет проведена проверка законности их нахождения на территории России, а также знания русского языка.

Воспитательную работу в детских лагерях усовершенствуют

Появится единая федеральная программа воспитательной работы для организаций отдыха детей, которой будут руководствоваться детские лагеря. В календарный план войдут родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и другие мероприятия, направленные на формирование патриотизма, трудолюбия, уважения к памяти защитников Отечества. Также детям будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности.

Подрядчиков, строящих жилье по эскроу-счетам, освободят от НДС

Строительство индивидуальных жилых домов по договорам подряда с применением счетов эскроу освобождено от НДС. Это позволит повысить доступность таких домов для граждан.

Выдачу рискованных ипотечных и автокредитов ограничат

Банк России сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. Макропруденциальный лимит — это предельная доля необеспеченного кредитования (без залога) в общем объеме кредитов и займов. Такие лимиты позволяют сдерживать рост закредитованности граждан.

За рекламу в интернете начнут платить 3%

Появятся обязательные отчисления в размере 3% дохода за квартал от распространения в интернете рекламы. Средства пойдут в федеральный бюджет. Их используют для поддержки правообладателей российских программ и баз данных, развития информресурсов, перечень которых установит Правительство. Отчисления не уплачиваются при распространении рекламы на сайтах, владельцами которых являются вещатели теле- или радиоканалов и информагентств.

Новые меры по борьбе с телефонными мошенниками

Число сим-карт, которыми могут владеть граждане РФ, сократится до 20. Узнать об оформленных на себя сим-картах и при необходимости приостановить договор можно будет на Госуслугах. Операторы связи проверят достоверность сведений об абоненте до начала оказания услуг.

Иностранные водительские права недействительны

Национальные и международные права иностранных граждан, оформивших вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, станут недействительными на территории России. Они должны пересдать экзамен для получения российского водительского удостоверения. Это касается и россиян с иностранными правами. Исключения — документы граждан Беларуси и России, выданных в Беларуси.