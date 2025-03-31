Хотят создать карту-памятник Первой обороне Севастополя

К.Цихиев рассказал «Севастопольской газете», что идея появилась давно, однако именно сейчас настало время для того, чтобы предпринять шаги к ее реализации. В качестве первого шага был разработан эскизный проект, с указанием семи предполагаемых мест установки рельефной карты:

– Площадь Ушакова (в сквере по дороге к Библиотеке Толстого);

– Улица Ленина (в сквере в честь основания Севастополя);

– Сквер ЦСКА у площади Нахимова;

– Приморский бульвар, на месте солнечных часов;

– Приморский бульвар, площадка между зданиями ДДЮТ и ИнБЮм;

– Сквер у театра Луначарского;

– У основания Синопской лестницы.

Авторы полагают, что каждое из этих мест подошло бы для установки рельефной карты в связи с их посещаемостью севастопольцами и гостями города.

Карта будет носить информационный характер, на ней с максимальной достоверностью планируется вылепить бастионы, батареи, редуты и другие оборонительные сооружения периода первой обороны Севастополя. Кроме них, авторы хотят показать административные, военные и жилые здания, церкви, кварталы, улицы. Разумеется, на карте будут обозначены севастопольские бухты, пристани, доки, флотские казармы, а также места затопления кораблей и наведения понтонных мостов.

Авторы проекта обещают включить в карту портреты руководителей первой обороны города – адмиралов П.С.Нахимова, В.А.Корнилова, В.И.Истомина, генерала Э.И.Тотлебена, информацию о датах обороны, ключевых событиях, о странах, принимавших участие в боевых действиях. В торцевой части карты будут перечислены наименования полков и флотских экипажей, участвующих в обороне города.

Авторы видят свою карту отлитой в бронзе, диаметром 2,5-3 метра (в зависимости от места установки), высотой 1 метр.

Для понимания, как это будет выглядеть, К.Цихиев сослался на уже выполненную теми же скульпторами бронзовую карту, посвященную победе Брига Меркурий на обновленном Матросском бульваре. Свой новый проект авторы представили в Морское собрание, возглавляемое Владимиром Стефановским.

– Выполнить такую карту – тяжелый труд для скульптора, но мы очень хотим сделать что-то действительно красивое для города, для севастопольцев,– поделился К.Цихиев.