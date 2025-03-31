Готовят проект ливневок для центра Севастополя

В Ленинском районе Севастополя должны проложить ливневую канализацию и построить локальные очистные сооружения. Дождевую воду с территории от пр.Генерала Острякова, улиц Хрусталева и Н.Музыки соберут, очистят и выведут в море в районе Карантинной бухты.

Локальные очистные сооружения и ливневки проектируются и будут построены по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя к 2027 году, сообщили в департаменте капитального строительства Севастополя. Ливневки помогут устранить проблему с подтоплениями в Ленинском районе, а также обеспечат нужды строящегося культурно-образовательного и музейного комплекса на мысе Хрустальном.

Проектирование и строительство по госконтракту с Единой дирекцией капитального строительства ведет ООО «СоюзДонСтрой». Обойдется объект в 5,093 млрд рублей, в том числе проектирование — 154 млн рублей. Но по госконтракту сдать ливневку и очистные нужно до 31 января 2028 года.

Наземная часть территории объекта общей протяженностью 24,4 км расположена в северной части Севастополя и затрагивает район проспектов Генерала Острякова и Нахимова, улиц Николая Музыки, Хрусталева, Ковпака, Ивана Голубца, Льва Толстого, Галины Прокопенко, Гоголя, 4-й Бастионной, Рябова, Шмидта, Адмирала Октябрьского, Большой Морской, Володарского, Воронина, Одесской, Генерала Петрова, Щербака, Капитанской, Адмирала Владимирского, Тургенева, Катерной и др .

Локальные очистные сооружения поверхностного стока ЛОК №4 разместят в районе Артиллерийской бухты и оборудуют автоматизированными подземными компактными канализационными насосными станциями. Глубоководный выпуск в акваторию Черного моря предполагается устроить на восточном берегу Карантинной бухты. Его протяженность — 2,35 км.

Согласно техническим решениям все строительство будет осуществляться подземным способом — туннелированием ниже уровня материка, поэтому не предполагает работ на поверхности.

Тянут канализацию из Балаклавы в Камышовую

Эта же фирма «СоюзДонСтрой» в настоящее время выполняет работы по прокладке канализационного коллектора из Балаклавы на КОС «Южные». Завершить их нужно к концу 2026 года. Стоимость контракта — 6,7 млрд рублей.

Общая протяженность коллектора — 14,63 км. Прокладка труб будет выполняться открытым, закрытым способом, методом горизонтально-направленного бурения и микротоннелирования. В рамках проекта будут реконструированы существующие канализационные насосные станции №9 и №10, а также построены новые — «Золотая балка» и «Золотая балка №2».