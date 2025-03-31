Экологам на гранты дадут миллиард рублей

С 1 апреля стартует первый конкурс экологических и природоохранных проектов Президентского фонда природы. .

В Администрации Президента Российской Федерации 31 марта прошло первое заседание Координационного комитета по поддержке экологических и природоохранных проектов. Было объявлено о старте первого конкурса Президентского фонда природы. Прием заявок будет проходить по 30 апреля на сайте президентскийфондприроды.рф.

Объем грантового фонда — один миллиард рублей.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации, учреждения, управляющие национальными парками и другими особо охраняемыми природными территориями, а также инициативные граждане.

Тематики подаваемых проектов должны быть связаны с изучением, сохранением, мониторингом биологического разнообразия. Это в первую очередь проекты, которые способствуют сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, мест их обитания. Также это проекты по развитию кадрового потенциала сообщества защитников природы, благотворительной и волонтерской деятельности на базе особо охраняемых природных территорий, эколого-просветительские проекты.

Итоги конкурса будут подведены в августе. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 сентября.

При этом грантовое направление «Охрана окружающей среды и защита животных» по-прежнему остается и в Фонде президентских грантов.