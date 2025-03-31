Будущим абитуриентам рассказали о медицине

В медицинском колледже им.Жени Дерюгиной прошел день открытых дверей. Будущих абитуриентов и их родителей знакомили с образовательными программами и условиями обучения.

Мероприятие стало отличной возможностью сотне школьников узнать о специальностях, сроках обучения, условиях поступления и перспективах трудоустройства. В следующем учебном году колледж планирует принять 275 человек на бюджетное обучение и 120 — на коммерческое.

Условия приемной кампании нынешнего года не отличаются от предыдущих. Абитуриентов ожидает конкурс аттестатов и прохождение обязательного психологического теста.

«Подобные мероприятия помогают формировать представление о будущей профессии и способствуют выбору правильного пути в жизни. Севастопольский медицинский колледж им.Жени Дерюгиной стремится предоставить будущим студентам всю необходимую информацию для осознанного выбора образовательного учреждения и самой прекрасной профессии в мире», — подчеркнула директор колледжа Ольга Серебрянникова.

В департаменте здравоохранения напомнили, что в Севастополе реализуется региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который призван обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счет укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров.