Жителя Симферополя и его мать будут судить за организацию заказного убийства

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Симферополя и его 69-летней матери, которые обвиняются в организации покушения на убийство двух лиц по найму.

Управлением по расследованию особо важных дел следкома установлено, что в марте 2024 года житель Симферополя вместе с матерью запланировал совершить убийство своей бывшей жены и экс-тестя, чтобы после развода не делить часть совместного имущества. Для реализации преступного плана мужчина обратился к знакомому с просьбой за 2,5 миллиона рублей найти киллера. Посреднику была передана информация о маршрутах передвижения и образе жизни будущих жертв.

27 марта на улице 60 лет Октября Симферополя заказчик встретился с «исполнителем», который предъявил ему на мобильном телефоне «фотографии убийства», которое на самом деле было инсценировкой. Во время оплаты услуг киллера заказчик был задержан сотрудниками УФСБ России. Он попытался скрыться на автомобиле, однако в результате погони был задержан оперативниками у симферопольского управления МВД. Мужчина не так давно освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за мошенничество, поэтому решил, что за ним гонятся старые знакомые из криминального прошлого.

По ходатайству следователя мать и сын судом были заключены под стражу. Следователями организован и проведен весь комплекс следственных действий с целью сбора и закрепления доказательственной базы. Приняты меры обеспечительного характера — на недвижимое имущество обвиняемых на сумму порядка 60 миллионов рублей наложен арест.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и передачи дела в суд.