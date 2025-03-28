Загрязненная мазутом рыба ни разу за три месяца не попадала в сети крымских рыбаков

Рыбодобывающие предприятия Крыма и Севастополя ни разу за три месяца не вылавливали рыбу со следами мазута — этого удалось избежать, грамотно выбирая районы для работы, сообщил ТАСС президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.

«Ни одной рыбешки загрязненной так никто и не увидел. Мы, рыбаки, не враги себе, чтобы запачкать суда и орудия лова, которые стоят немало, миллионы рублей. Мы, естественно, старались выбирать место вылова на 3-5 миль от берега, не ближе. А полоска мазута — это десятки метров от берега, то есть почти на самом берегу, так получается», — сказал В.Сивочуб, отвечая на вопрос о том, были ли случаи вылова замазученной рыбы.

Он пояснил, что случившийся в декабре разлив мазута — не первый для крымских рыбаков. Похожая ситуация была после крушения танкеров в 2007 году. Более того, в советские годы, когда через Севастополь проходило большое количество судов, рыболовецкие предприятия регулярно сталкивались с похожим явлением: нефтяная пленка периодически образовывалась в прибрежных водах. Это значит, направления и особенности ее распространения более или менее предсказуемы.

Ранее В.Сивочуб сообщал, что вскоре после разлива мазута Россельхознадзор и местные управления ветеринарии начали проводить в черноморских портах дополнительные исследования добытой промышленниками рыбы. Также об усилении контроля за качеством этой продукции сообщили в Роспотребнадзоре.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черном море после ЧС находится 3,1 тысяч тонн мазута.