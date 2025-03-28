В честь 80-летия Победы совершит велопробег по городам-героям

В день Великой Победы велотурист с 10-летним стажем Юрий Матвиенко (из Кубинки Московской области) собирается совершить велопробег «Наша Победа. Помню! Горжусь!» по городам – героям России и Белоруссии, стартовав из Севастополя. О себе Ю.Матвиено сообщил, что он – капитан 1 ранга запаса (ВДВ) и участник боевых действий.

– Я знаю, что такое война, и для меня 9 Мая – самый важный и знаменательный праздник в году, – рассказал он «Севастопольской газете».

Идею велопробегов к Дню Победы он реализует с 2017 года. Тогда велотурист впервые отправился на велосипеде из Кубинки в Брестскую крепость, приехав туда накануне Дня Победы. Через год его маршрут пролег до Волгограда. В 2019-м конечными пунктами стали Прохоровка Курской области и город первого салюта Белгород. Несмотря на трудные ковидные времена и повсеместные запреты, он не оставил своей идеи и в 2020-м году, вновь посетив Мамаев курган в Волгограде. Потом были Новороссийск, Мурманск, Севастополь, Минск. Подробные рассказы о предпринятых велопробегах он публикует на канале в Дзен, который назвал «На велосипеде к горизонту».

Традиционно на велосипед он крепит небольшого формата копию Знамени Победы, что, как правило, вызывает интерес жителей городов и сел, по которым проезжает. Он с удовольствием беседует с жителями, рассказывает им о войне, о городах-героях, о содержании акции.

Сам Ю.Матвиенко считает, что его идея находит понимание в народе и ее нужно развивать. Однако все попытки получить даже в родной Кубинке действенную поддержку от официальных властей пока не увенчались успехом. Зато его всячески поддерживают друзья и коллеги по работе.

В 2025 году велотурист решил предпринять масштабный велопроезд по 11 городам-героям, посвятив его 80-летию Победы и Году Защитника Отечества.

9 мая он планирует стартовать с площади Нахимова в Севастополе, с заездом на Сапун-гору, где собирается наполнить символическую капсулу севастопольской землей. До Новороссийска (через город-герой Керчь) он поедет с супругой Анной, после – в одиночку. Ему предстоит посетить Волгоград, Тулу, Москву, Смоленск, Брестскую Крепость, Минск, Санкт-Петербург, Мурманск. В каждом городе-герое велотурист будет наполнять землей символические капсулы, составив таким образом целую коллекцию.

Всю дистанцию Ю.Матвиенко намерен проехать за 80 дней. С собой в дорогу он возьмет примерно 40 килограммов багажа, в том числе палатку, которую будет устанавливать на природе. В городах же он планирует ночевать в гостиницах и гостевых домах.