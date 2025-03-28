Театральные перспективы Нового Херсонеса

Уже хорошо известная севастопольцам московская театральная компания «Трикстер» приступила к реализации уникального грантового проекта «Театральные хроники Нового Херсонеса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив .

Как рассказала «Севастопольской газете» руководитель проекта Мария Литвинова, идея состоит в том, чтобы продолжить создавать в Новом Херсонесе масштабные театральные проекты. Уже несколько лет играют поставленный театральной компанией «Трикстер» спектакль «Грифон», а в 2024 году состоялась премьера еще одного представления — «Таврический вояж». В какой-то момент компания пришла к пониманию необходимости вырастить в Севастополе артистов для своих постановок, восполнив тем самым существующий дефицит кадров для больших перспектив.

— Мы хотим делать разные театральные проекты, спектакли, шествия, интермедии. Словом, наполнять Новый Херсонес своим театральным контентом, — поделилась М.Литвинова.

Именно вопрос подготовки кадров стал первым на пути реализации проекта.

— Мы все время пребываем в поиске людей, понимаем, что в Севастополе нет специализированного высшего учебного заведения, где бы готовили артистов. Поэтому мы придумали проект, который состоит из двух блоков — образовательного и производственного. Последний включает репетиции и подготовку представлений.

Проект для всех

По словам М.Литвиновой, задачей проекта не является подготовка профессиональных артистов, их трудоустройство, как это было в случае «Грифона» или «Таврического вояжа». Теперь это открытый проект, стать участниками которого можно, просто подав заявку. Анкет-заявок пришло 115, из которых отобрали и включили в проект 80 участников.

— Там есть люди, которые никакого отношения к театру не имеют. У них вообще другие профессии: кто-то снимает видео, работает педагогом, занимается спортом, танцует или обладает какими-то интересными для нас навыками. Важно другое — они должны быть обаятельны и хотеть попробовать себя в театре. Возраст мы также не ограничивали: среди участников есть совсем молодые ребята, а есть те, кому за 40. Для многих, участие в проекте — возможность испытать себя и понять, подходит ли им этот вид деятельности, — продолжила М.Литвинова.

Руководство проекта также понимает, что до финальной точки дойдут не все, но те, кто дойдут, станут актерским фондом, который и будет задействован во всех театральных проектах в Новом Херсонесе.

Фестиваль Древней Греции

Именно такой мини-фестиваль, как предполагается, станет итогом работы по гранту.

Для него планируется создать 15 театральных коротких сценок-интермедий и играть их целых два фестивальных дня.

— У нас нет задачи поставить большой спектакль. Это будет фестиваль греческой культуры, иначе говоря, фестиваль Древней Греции в Новом Херсонесе. Точнее сказать, сразу на нескольких его локациях, — продолжила М.Литвинова.

Проведение фестиваля намечено на конец июля. Посмотреть его смогут все желающие, поскольку вход будет абсолютно бесплатным.

Сначала будут учить

Всех участников проекта разделили на 15 групп. Конечному результату будет предшествовать образовательный период. Участников будут учить ходить на ходулях, работать с масками. Они также поучаствуют в мастер-классах по актерскому мастерству, овладеют несколькими ремеслами.

— Из этого и сложится наш финальный мини-фестиваль. Потом, если все пройдет успешно, мы попробуем собрать из всего этого спектакль, который в дальнейшем будем показывать в Новом Херсонесе. Но это будет уже другой проект, — настроила М.Литвинова.

Она также рассказала, что специально для мини-фестиваля изготавливают маски, костюмы, реквизит, они будут аутентичными, новыми и художественно созданными именно для этого проекта.

Частью подготовки станет и изучение основных вех истории Херсонеса и Крыма. С участниками будут работать педагоги, их будут водить на экскурсии в Старый и Новый Херсонес.

— Чтобы было понимание, что происходит и где происходит, — подытожила М.Литвинова.