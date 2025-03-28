Пассажирское железнодорожное сообщение через Мелитополь откроют этим летом

Пассажирское железнодорожное сообщение между Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Крымом с маршрутом через Мелитополь Запорожской области будет открыто ориентировочно в начале лета 2025 года.

Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, выступая с отчетом о работе правительства перед законодательным собранием региона, передает корреспондент ТАСС.

«Я недавно был в Москве, и по обращению моему к Владимиру Владимировичу Путину сейчас по его поручению разрабатывается инфраструктурный проект по запуску железнодорожного сообщения Донецк – Джанкой. То есть через Запорожскую область в ближайшее время будет проходить пассажирское сообщение. Пока будет идти через Волноваху, Камыш-Зарю, Токмак, вниз на Мелитополь, Акимовку и на Джанкой. Это железнодорожная ветка, по которой сегодня уже идет сообщение грузовое, в основном идет руда с ДЖРК (Днепрорудненский железорудный комбинат — прим. ТАСС), по этой же ветке пойдет и пассажирское сообщение», — сказал Е.Балицкий.

По его словам, начата работа по обеспечению безопасности движения по маршруту.

«Мы надеемся, что этой весной, возможно, в начале лета, в ближайшее время будет запущено пассажирское сообщение, которое будет идти через Мелитополь. У нас появится дополнительное логистическое звено, которое будет обеспечивать нам безопасное сообщение с Крымом и, соответственно, со всей большой Россией. Это позволит нашим людям гораздо более качественные получать услуги по транспорту и снимет нагрузку на автомобильные дороги. Так что надеюсь, поручение президента будет в ближайшее время реализовано. Мы со своей стороны сделаем все необходимое», — подчеркнул Е.Балицкий.