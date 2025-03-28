Пассажирские ж/д перевозки в Крым через Донбасс уже возможны

Возможность пассажирских железнодорожных перевозок между Крымом и Центральной Россией через Донбасс и Новороссию есть уже сейчас, но она пока не используется из соображений безопасности, сообщил ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.

«По пассажирским перевозкам возможность такая уже есть. Пока не используем эту возможность с точки зрения безопасности, а так — возможность ездить по этим железнодорожным путям у нас уже есть», — сказал М.Хуснуллин журналистам в кулуарах годовой коллегии Минтранса.

Он отметил, что работы по ремонту ж/д путей продолжаются: «Работа эта идет. Мы 85 километров дорог отремонтировали железнодорожных, построили, восстановили вокзал железнодорожный в Мариуполе».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с РЖД рассмотреть вопрос о развитии пассажирского и грузового железнодорожного сообщения Крыма и Центральной России через Донбасс и Новороссию.