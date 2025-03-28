Наркодилер сбил Росгвардейца

Житель Севастополя приговорен к 12 с половиной лет колонии строгого режима за умышленный наезд автомобилем на сотрудника правоохранительных органов и реализацию психотропных веществ.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 40-летнему жителю Севастополя. Он признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере.

Установлено, что в мае 2024 года мужчина на личном автомобиле перевозил психотропные вещества. В районе села Полюшко транспортное средство для проверки было остановлено правоохранительными органами. Водитель, в попытке скрыться совершил наезд на сотрудника Росгвардии, причинив ему телесные повреждения средней тяжести. Автомобиль пришлось останавливать с применением спецсредств в районе поселка Кача.