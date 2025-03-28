Лекцию о бродячих собаках прочитали для галочки

По улицам Севастополя в настоящее время бродят от семи до 10 тысяч безнадзорных собак, а виноваты в этом сами люди.

Региональный координатор проекта «Защита животного мира», советник губернатора Севастополя по социальным вопросам Татьяна Щербакова 28 марта в штабе Общественной поддержки «Единой России» прочитала лекцию о безнадзорных животных и их влиянии на общество. Послушать ее привели «молодогвардейцев» и учеников школы №45.

В анонсе мероприятия было указано, что «Татьяна Михайловна поделится опытом и знаниями по вопросам обращения с животными, включая проблемы безнадзорности и их влияния на общество».

Выступление Т.Щербакова начала с объявления, что проводит лекцию как частное лицо, основываясь на личном опыте. Но почему-то все приведенные ею факты относились к работе с бродячими животными в Москве и Нижнем Новгороде в 2018-2020 годах и реализации в этих городах Федерального закона «Об ответственном обращении с животными» и системы «Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат». Почему в Севастополе с 2020 года этот закон не работает, а бродячих собак не стерилизуют, советник губернатора объяснить отказалась.

— На уровне правительства Севастополя идет серьезная работа по преодолению этих проблем [с неконтролируемым ростом количества агрессивных бродячих собак> Ред.]. Я не могу вам сейчас все подробности рассказать, но поверьте мне, эту же систему нужно сразу вводить, не так, что мы то сделали, а потом отступили. По внедрению этой системы ведется очень большая работа, это раз. Второе, я думаю, что губернатор, как только эта работа будет готова к запуску, он об этом сообщит, — заверила советник.

Причиной, почему работа ведется, но до сих пор не сделана, Т.Щербакова назвала «метания Государственной Думы на некоторые наши шаги».

— Поверьте мне, я этим вопросом занималась и когда была депутатом, и сейчас. Есть очень большие подвижки, — уверила лектор, старательно избегая конкретных ответов на неприятные вопросы.

В результате лекция, которую она назвала «просветительской работой», свелась к обвинениям, что в росте плодящихся на улицах животных виноваты люди. Отловом и убийством, как это негуманно и неэффективно делали в СССР, — проблему не решить. Иметь домашнего питомца — удовольствие дорогое, хозяева должны быть ответственными и нести обязанность по их содержанию.

В появлении многочисленных собачьих стай, по мнению Т.Щербаковой, также виноваты нелегальные заводчики, которые, когда не могут продать приплод, выбрасывают его на улицу. А еще— горы мусора, которые неделями не убираются. Плохо поступают и люди, которые переезжают в другие города, выбрасывая своих питомцев. А еще хуже поступают люди, которые умирают, а наследники не наследуют их питомцев, хотя домашние животные являются имуществом.

Решение этой сложной проблемы лектор видит в принятии законов, обязывающих регистрировать, а, значит, чипировать домашних питомцев, штрафы за вольный выгул, создание современных площадок для выгула собак (в Севастополе таких всего две и те неполноценные); а также внедрение программ по бесплатной или льготной стерилизации домашних животных и образовательно-просветительская работа.

— Когда мы начнем стерилизовать собак, то мы быстро начнем контролировать их количество на улицах. Учет бездомных собак в настоящее время официально не ведется, потому что отсутствуют официальные способы подсчета. При этом в городе приют, в котором можно содержать животное в послеоперационный период, к сожалению, отсутствует, — уточнила Т.Щербакова.

По ее словам, приют когда-нибудь появится, но есть много сложностей с выбором места для такого учреждения: люди не желают иметь подобное соседство.

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что в ближайшее время проблема со стаями бездомных собак в Севастополе не разрешится.