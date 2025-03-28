Губернатора Севастополя наградили «Золотой маской»

Награду получили 12 деятелей культуры и два главы региона. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко получили «Золотую маску» за поддержку театрального искусства России.

«Эта награда для Севастополя значит, что всем становится совершенно очевидным: город, без ложной скромности, приобретает черты культурного центра юга России. Все знают, какую роль Севастополь всегда играл и играет для нашей страны как Город-Герой, как город-защитник, как город мужественных людей, которые готовы отдать жизнь за свою страну. Но сегодня мы видим становление ещё одной важной линии в развитии города. Благодаря решениям нашего президента Владимира Владимировича Путина сегодня в Севастополе реализуются беспрецедентные культурные проекты. Это, конечно же, музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» и культурно-образовательный комплекс на мысе Хрустальном, в составе которого — Театр оперы и балета и Академия хореографии. Это совершенно потрясающие проекты, которые прославят Севастополь как культурную столицу юга России. Конечно, благодарю и руководителей, и коллективы всех наших севастопольских театров, которые преданно служат городу и делают жизнь севастопольцев наполненной искусством и вдохновением каждый день», — подчеркнул, получая награду М.Развожаев.

Он поблагодарил всех, кто причастен к развитию севастопольской культуры.

«Министр культуры Ольга Борисовна Любимова часто бывает в Севастополе, уделяет много внимания нашему городу. Роман Владимирович Карманов, генеральный директор президентского фонда культурных инициатив постоянно поддерживает севастопольские проекты. Не устаю благодарить Владимира Львовича Машкова, который взял шефство над нашей детской школой искусств — скоро у нас будет прослушивание в Театральную школу Олега Табакова, это большая возможность для наших талантливых детей. Отдельная благодарность Никите Сергеевичу Михалкову. В прошлом году, в 10-летие Русской весны, он приехал в Севастополь, в разгар ракетных атак врага на наш город. И, конечно, зрители встречали его стоя. Огромная благодарность Наталье Валерьевне Поповой и всей команде «Иннопрактики», которая каждый год проводит фестиваль «Опера в Херсонесе»: благодаря вам Севастополь посетило огромное количество звезд мировой величины», — заключил глава города.

Фестиваль «Золотая маска» стартует в Москве 1 апреля, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Премия «Золотая маска» не подразумевает денежных выплат и является инструментом профессионального признания.