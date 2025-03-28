Электросетевое хозяйство Севастополя ждет реконструкция
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак 28 марта провел рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, вопросы надежности электроснабжения города, безопасность объектов ТЭК.
Был затронут вопрос реализации плана перспективного развития электросетевого хозяйства Севастополя, в ходе которой будет произведена реконструкция ряда действующих подстанций и замена энергопринимающих устройств на интеллектуальные приборы учета. Долгосрочные мероприятия включают в себя строительство трансформаторной подстанции «Фиолент» и воздушно-кабельной линии на 110 кВ, сообщила пресс-служба кабмина.