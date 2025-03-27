Уникальные документы представили на выставке к 80-летию Ялтинской конференции

Редкие архивные документы, в том числе из фондов Российской национальной библиотеки, Историко-документального департамента МИД России, Государственного архива РФ, представили на выставке, которая открыла международный научно-дипломатический конгресс в Ялте, передает корреспондент ТАСС .

Выставка охватывает два с половиной столетия — от екатерининских манифестов до ялтинских соглашений 1945 года.

Как отмечают авторы выставки, экспозиция через сотни документов, в том числе императорские указы, дипломатические письма доказывает, что Россия неоднократно выступала архитектором международной системы безопасности. Например, на выставке рассматривается декларация 1780 года, подписанная Екатериной II в разгар войны с Османской империей. Документ провозглашал принципы морского нейтралитета. XIX век в экспозиции характеризуется как эпоха институцианализации мира. Среди экспонатов- резолюция Александра III на проекте первого в истории антитеррористического союза (1881 год). Также на выставке отмечаются черновики Гаагских конвенций 1899 года, инициированные Николаем II, которые впервые содержат идеи всеобщего разоружения и запрета химического оружия.

Советский период представлен малоизвестными предложениями 1920-х годов о радикальном сокращении армий, отвергнутые Западом, стенограммы Ялтинской конференции с правками участников.

80 лет назад, 4 февраля 1945 г., в ходе Второй мировой войны открылась Ялтинская (Крымская) конференция «большой тройки»: лидеров основных стран антигитлеровской коалиции — СССР, Великобритании и США. Принятые на этой встрече решения заложили основы послевоенного миропорядка и оформили разделение сфер влияния между западными государствами и Советским Союзом. Конференция завершилась 11 февраля 1945 года.

К юбилею конференции 27–28 марта в Ливадийском дворце в Ялте проходит международный научно-дипломатический конгресс.