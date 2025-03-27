Территория у СНТ «Эллада» к Министерству обороны не относится

Так ответили «Севастопольской газете» в военной прокуратуре Черноморского флота на информационный запрос о принадлежности территории в районе Монастырского шоссе и балки Бермана.

Туда на протяжении длительного времени свозили строительный мусор со стройки Нового Херсонеса. А с недавних пор в дополнение к мусору туда же машинами стали возить непонятного происхождения жижу, которая стекает с мусорных холмов и заливает дама и участки в СТ «Эллада».

На кадастровой карте данная территория обозначена как относящаяся к федеральному ведомству, связанному с обеспечением обороны и безопасности. Однако в военной прокуратуре такое назначение земли опровергли.

«Проверкой установлено, что на территории участка военного городка №450а, входящего в границы земельного участка с кадастровым номером 91:01:005012:253, третьими лицами осуществлен завоз и складирование отходов производства и потребления. Согласно сведениям из ФГКУ «Крымской ТУИО (Крымское территориальное управление имущественных отношений)» Минобороны России, военный городок №450а в эксплуатации не числится, за действующими воинскими частями не закреплен, к ведению Министерства обороны не относится», — сказано в ответе.

В соответствии с действующим законодательством копия обращения «Севастопольской газеты» направлена прокурору Гагаринского района. О результатах рассмотрения обращения редакцию обещают уведомить.

В январе 2025 года «Севастопольская газета» также обратилась в Севприроднадзор, где факт сброса жидких отходов на СНТ «Эллада» зафиксировали и даже взяли пробы почвы на предмет содержания загрязняющих веществ.

В ответе природоохранного ведомства на информационный запрос редакции также говорится, что Севприроднадзор не может «осуществлять контрольно-надзорные мероприятия в отношении объектов Министерства обороны РФ, в связи с чем материалы обследования направлены в Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции».